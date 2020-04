Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION-La technologie, grande gagnante probable de la crise-Candriam Reuters • 01/04/2020 à 13:47









PARIS, 1er avril (Reuters) - La crise provoquée par la pandémie de coronavirus devrait entraîner des transformations durables qui auront des conséquences en matière d'investissement et devraient profiter en priorité à certains secteurs, à commencer par la technologie, dit-on chez Candriam. "La technologie sera sans doute le principal secteur à bénéficier de la crise", écrit Nadège Dufossé, responsable de l'allocation d'actifs pour la société de gestion, dans une note publiée mercredi. "L'épidémie de Sras en 2003 a largement contribué à l'adoption du commerce en ligne et à l'essor d'Alibaba BABA.N en Chine", rappelle-t-elle. "Le coronavirus pourrait potentiellement engendrer des changements encore plus importants dans les usages que nous faisons de la technologie." Les mesures de distanciation sociale offrent un test grandeur nature aux technologies liées au travail à distance et elles pourraient aussi contribuer à l'essor de l'intelligence artificielle et de la géolocalisation, ajoute-t-elle. "La réalité virtuelle - y compris la vidéo - devrait se développer par rapport à son utilisation pré-Covid et s'installer dans la durée, aux dépens de certains déplacements et réunions physiques", lit-on dans la note. "Ces développements vont se traduire par un renforcement du marché pour les connexions ADSL, les semi-conducteurs, la connectivité, les logiciels et les réseaux sociaux." La crise actuelle devrait en outre faire passer au premier plan la nécessité d'augmenter les dépenses de santé et donc profiter aux acteurs de la biotechnologie et de l'équipement médical ainsi qu'aux groupes pharmaceutiques, selon Nadège Dufossé. L'un des autres effets de la pandémie pourrait être, selon elle, de renforcer encore les thématiques de l'énergie renouvelable et du développement durable. "Nous avons observé des ciels bleus en Chine, de l'eau limpide à Venise et de rares journées sans brume à Los Angeles", écrit-elle en espérant une prise de conscience renforcée de la nécessité de protéger activement l'environnement. (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

