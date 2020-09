Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION-La prudence est de mise pour un rentrée incertaine-Amundi Reuters • 14/09/2020 à 13:38









PARIS, 14 septembre (Reuters) - La prudence s'impose aux investisseurs en cette rentrée, rendue délicate par les incertitudes sanitaires, politiques et économiques dans un contexte de valorisations élevées, dit-on chez Amundi. "Pour les investisseurs, le scénario est incertain et les risques asymétriques", écrivent Pascal Blanqué et Vincent Mortier, respectivement directeur et directeur adjoint des investissements pour le numéro un européen de la gestion d'actifs, dans une note publiée lundi. Les marchés se rapprochent de leurs conditions de février avec des valorisations élevées, une dose de complaisance et un optimisme qui pourrait retomber en case de mauvaise nouvelle, selon eux. "Les actifs risqués intègrent des stimuli supplémentaires, un vaccin à court terme et tout impact positif de politiques démocrates" dans le cadre d'une victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine de novembre, lit-on dans la note. "Toute déception sera un motif de prudence, et ce d'autant plus avec des valorisations tendues." Pour les investisseurs, prudence ne signifie pas "risk off", même si la matérialisation des risques pourrait limiter l'écart entre le monde financier et l'économie réelle, poursuivent Pascal Blanqué et Vincent Mortier. "Il sera vital de détenir des portefeuilles bien diversifiés, avec des actifs de qualité et des niveaux adéquats de liquidité", écrivent-ils. "Concernant les actifs risqués, l'accent reste mis de manière sélective sur le crédit et les obligations émergentes." (Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

