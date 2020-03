Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION-L'ampleur de la baisse des résultats US, grande inconnue-Mirabaud Reuters • 31/03/2020 à 10:53









PARIS, 31 mars (Reuters) - Une nette baisse des résultats des entreprises américaines en raison des effets de la pandémie de coronavirus est acquise mais une inconnue subsiste sur son ampleur, le consensus actuel paraissant exagérément optimiste, dit-on chez Mirabaud. "Si tout le monde s'accorde bien sur un fait, c'est celui de dire que les résultats des entreprises vont fortement décélérer à cause de la crise du Covid-19", écrit John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud, dans une note publiée mardi. La tendance a rarement été aussi mauvaise en début d'année avec la baisse de la demande, l'interruption de la chaîne de production ou encore l'effondrement du prix du baril de pétrole, argumente-t-il. "La question est cependant de savoir de combien peuvent baisser les revenus ou encore la croissance des bénéfices", ajoute-t-il. Avec les abandons par de nombreuses entreprises de leurs objectifs annuels, la saison des résultats des entreprises américaines au premier trimestre qui doit débuter le 15 avril pourrait réserver de nombreuses surprises, selon lui. Les bénéfices des entreprises du S&P-500 .SPX sont attendus pour l'instant en baisse de 5,2% au premier trimestre et de 10% au deuxième trimestre, selon des données de Factset citées dans la note de Mirabaud. Un repli de 10% en glissement annuel serait la première baisse à deux chiffres pour ces bénéfices depuis le troisième trimestre 2009 (-15,7%), toujours selon la note. Les consensus misent cependant toujours pour l'instant sur une progression des bénéfices des composants du S&P-500 sur l'ensemble de l'année. "Peu probable", selon John Plassard, qui prévient que l'activité économique pourrait être perturbée "bien plus longtemps" que ne l'escomptent actuellement les consensus et les gouvernements. (Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

