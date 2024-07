Gestion de patrimoine: Crystal rachète trois sociétés

(AOF) - Le groupe Crystal annonce qu’il poursuit sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition de trois sociétés de conseils en gestion de patrimoine, baptisées PCA Finance, Opes Patrimoine et Kara Patrimoine – Previka. Ces acquisitions, les 27e, 28e et 29e depuis 2021, intégreront Laplace, le pôle de gestion de patrimoine de Crystal, "désormais leader français du conseil en gestion de patrimoine". Depuis le début de l’année 2024, Crystal a d'ores et déjà finalisé les acquisitions d’OptiFinance et des activités ingénierie et développement de Primonial.

PCA Finance, avec 120 millions d'euros d'encours en Guadeloupe et Martinique, sous la direction de Dominique Gouyer, renforcera significativement la présence du groupe dans les Antilles françaises.

Pour sa part Opes Patrimoine, avec 150 millions d'euros d'encours dans l'Est parisien, dirigé par Edwige Dantony, Johann Rivard et Florian Margot, consolidera le maillage francilien de Crystal.

Kara Patrimoine – Previka, avec 170 millions d'euros d'encours en Alsace, situés à Mulhouse et Strasbourg, dirigés par Joffrey Pellerin et Jean Risser, renforcera sa présence dans l'Est de la France.