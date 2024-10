Gestion d'actifs: Wendel acquiert Monroe Capital LLC pour 1,13 milliard de dollars

( AFP / ERIC PIERMONT )

La société d'investissement Wendel a annoncé mardi le rachat de 75% de Monroe Capital LLC, un acteur américain du marché de la dette privée, pour 1,13 milliard de dollars.

"Cette opération est en droite ligne avec la stratégie annoncée en mars 2023, ayant pour objectif le développement d’une activité de gestion d’actifs privés en parallèle des activités historiques d’investissement pour compte propre de Wendel", a indiqué le groupe français dans un communiqué.

L'accord comprend "l'acquisition de l’intégralité de Monroe Capital par Wendel au fil du temps, les transactions ultérieures étant structurées de manière à garantir l'alignement des intérêts de toutes les parties prenantes", a précisé Wendel.

Créée en 2004, la société Monroe Capital "fournit des solutions de crédit privé aux emprunteurs aux États-Unis et au Canada, et gère 19,51 milliards de dollars d'actifs à travers plus de 45 véhicules d'investissement", selon le communiqué. Son siège est situé à Chicago et l'entreprise emploie quelque 270 personnes.

En vingt ans (jusqu'au 1er juillet 2024), Monroe Capital a initié directement plus de 700 transactions et investi plus de 44 milliards de dollars, a détaillé Wendel.

La finalisation de l'accord est prévue au cours du premier semestre 2025.

La transaction annoncée mardi est "un partenariat stratégique dans lequel les équipes de Monroe Capital, qui restent engagées sur le long terme, continueront d’opérer de manière indépendante et autonome au quotidien, sur les mêmes marchés, selon les mêmes stratégies, et sous la même marque", a précisé Wendel dans son communiqué. Le comité d'investissement de Monroe Capital restera totalement indépendant.

Avec ce partenariat, Wendel s'engage à "investir du capital pour soutenir les fonds actuels et futurs de Monroe Capital".