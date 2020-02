Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION-BlackRock reste "neutre" sur les actions américaines Reuters • 12/02/2020 à 16:34









PARIS, 12 février (Reuters) - BlackRock BLK.N maintient une position neutre sur les actions américaines malgré des résultats encourageants en termes de bénéfices, explique le numéro un mondial de la gestion d'actifs dans une note publiée mercredi. La saison de résultats des entreprises américaines au quatrième trimestre, qui entre dans sa dernière ligne droite, inciterait plutôt à l'optimisme, reconnaît dans la note Jean Boivin, directeur général du BlackRock Investment Institute (BII). Sur les 337 entreprises du S&P-500 qui avaient publié leurs comptes avant la clôture de mardi, 70,9% avaient battu le consensus en termes de bénéfices, selon les données de Refinitiv. Les estimations de croissance des bénéfices n'en devraient pas moins être une nouvelle fois revues à la baisse mais elles avaient baissé tout au long de l'année dernière, ce qui ne les avaient pas empêchées de progresser de près de 30%, soutenues par le virage accommodant pris par la Réserve fédérale, rappelle Jean Boivin. "La croissance économique devrait redevenir un des moteurs essentiels du marché et son possible rebond, même s'il est retardé par les conséquences du coronavirus, pourrait soutenir une dynamique de bénéfices positive", ajoute-t-il. Des freins existent cependant, comme l'incertitude croissante autour de l'élection américaine et des niveaux de valorisation comparativement élevés dans une période de fin de cycle, caractérisée historiquement par une contraction des marges bénéficiaires, prolonge l'expert du BII. Dans ce contexte, les actions américaines devraient performer conformément aux marchés mondiaux cette année après avoir surperformé en 2019, selon BlackRock. "Les anticipations élevées de bénéfices, conjointes à cette dynamique de fin de cycle et à des valorisations plus attractives dans d'autres régions, rendent d'autant plus difficile une surperformance durable des actifs américains", écrit Jean Boivin. (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BLACKROCK NYSE +0.49%