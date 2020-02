Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION-Amundi "plus prudent" sur les actions en raison du coronavirus Reuters • 27/02/2020 à 14:56









LONDRES, 27 février (Reuters) - Amundi Asset Management dit adopter un positionnement "plus prudent" sur les actions européennes et américaines sur fond de net repli des indices boursiers en raison de la propagation du coronavirus. Des prises de bénéfices, une réduction des risques et une couverture renforcée se justifient à court terme, écrit le directeur des gestions d'Amundi, Pascal Blanqué, dans une note publiée jeudi. Le numéro un européen de la gestion d'actifs, qui passe en outre à "neutre" sur les actions émergentes, évoque la fin de la complaisance du marché après de récents records pour de nombreux indices et dit voir un risque de réaction excessive de la part des investisseurs. Lorsque les risques liés au virus s'apaiseront, les valeurs cycliques de qualité, notamment européennes, les actions émergentes exposées à leur marché intérieur, certaines devises émergentes et certaines obligations de pays développés avec un rendement élevé, notamment la dette italienne, pourraient connaître un rebond, selon Amundi. (Karin Strohecker, Patrick Vignal pour la version française, édité par Blandine Hénault)

