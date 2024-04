Gestion active ou passive : quelle stratégie pour atteindre vos objectifs financiers ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Faire grandir vos économies, construire votre patrimoine et atteindre vos objectifs financiers : tels sont généralement les intentions que vous avez en investissant en bourse. Mais pour les atteindre, vous allez devoir choisir une stratégie d'investissement en fonction de votre profil d'investisseur.

Deux approches sont alors généralement évoquées : la gestion active et la gestion passive.

Quelles sont les différences entre ces deux approches ? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients respectifs ? Quels sont les facteurs à prendre en compte pour choisir la bonne stratégie pour vous ?

Découvrez dans cet article quelques clés pour identifier la stratégie d'investissement la plus adaptée à vos objectifs, à votre profil de risque et à votre horizon de placement.

Qu'est-ce que la gestion active ?

La gestion active représente une approche d'investissement visant à surpasser le marché en sélectionnant activement des titres individuels ou des catégories d'actifs spécifiques dans le but de générer des rendements supérieurs à ceux du marché de référence. Par exemple, une stratégie d'investissement active ciblant le marché français s'efforcera de dépasser la performance de son principal indice boursier, le CAC 40. Cette approche repose sur l'identification d'opportunités d'investissement qui ne sont pas nécessairement reflétées dans les prix du marché, ce que l'on appelle communément l'alpha.

Outre la possibilité de générer des rendements supérieurs à un indice de référence et de mieux s'adapter à l'évolution des conditions de marchés, la gestion active offre la flexibilité de choisir des stratégies d'investissement pertinentes en fonction de ses besoins et ses objectifs. Ainsi, les gestionnaires de fonds peuvent recourir à différentes stratégies d'investissement pour atteindre des objectifs de rendement et de tolérance au risque spécifiques.

Mais cette flexibilité et cette recherche de profits supérieurs au marché s'accompagnent souvent d'un coût plus important à cause d'un nombre d'opérations potentiellement plus important et de l'expertise des gestionnaires de fonds si vous en utilisez un. Il est aussi important de savoir qu'il n'y a aucune garantie de performances et que si vous souhaitez adopter vous-même cette stratégie, elle requiert un certain niveau de connaissance et d'expertise des marchés financiers.

Qu'est-ce que la gestion passive ?

La gestion passive, quant à elle, ne cherche pas à battre le marché, mais simplement à le suivre pour fournir une performance équivalente. Il s'agit donc d'une stratégie d'investissement visant à acheter des produits financiers qui répliquent un indice de référence comme le S&P 500 pour le marché américain ou l'Euro Stoxx 50 pour l'Europe par exemple.

Il est ainsi possible d'appliquer une stratégie d'investissement de type « buy and hold » (acheter et conserver) via la détention d'indices boursiers représentant les marchés auxquels vous souhaitez être exposées ou via des fonds ou trackers cotés en bourse que l'on appelle des Exchange-Traded Funds (ETF).

L'investissement passif se distingue notamment en termes de rentabilité et de performance potentielle à long terme. Les stratégies passives requièrent en effet une gestion continue minimale, ce qui élimine la nécessité d'une analyse approfondie du marché et d'ajustements fréquents du portefeuille. Elles conviennent donc aux investisseurs qui recherchent une approche simple. Cela signifie également que les options passives se caractérisent par des frais de gestion inférieurs aux stratégies actives.

Puisqu'elle s'aligne sur un indice de référence, limitant la capacité à s'adapter aux changements économiques ou à exploiter des inefficiences du marché, la gestion passive entraîne un certain manque de contrôle et de flexibilité. L'investisseur ou le gestionnaire de fonds n'a en effet pas son mot à dire sur la sélection des titres, la pondération sectorielle ou la gestion du risque au sein d'un portefeuille.

Gestion active ou gestion passive : comment choisir ?

Les gestionnaires passifs partagent le principe qu'il n'est pas vraiment possible de surperformer le marché dans le temps. Ils visent donc à reproduire de manière fidèle les performances du marché ou du secteur pour générer une croissance régulière du patrimoine de leurs clients. Une gestion passive sera ainsi plus pertinente pour les investisseurs avec moins de connaissances financières ou ceux qui ont un horizon de placement plus long avec une certaine aversion au risque.

Par construction, la performance de la gestion passive se calque sur celle du marché de référence, ce qui signifie que battre le marché ou profiter des opportunités de court terme n'est pas possible. Si vous avez une certaine tolérance au risque, que vous avez une expérience d'investissement et des connaissances et que vous souhaitez potentiellement profiter de rendements supérieurs, une gestion active sera donc plus adaptée.

Comme toujours, il faudra prendre en compte votre niveau de connaissance générale des marchés, votre capital de départ, votre horizon de placement, votre appétit pour le risque et vos objectifs financiers, mais aussi les frais et les impacts fiscaux des différents styles de gestion, pour choisir la bonne stratégie d'investissement.

En parallèle des approches classiques de gestion active et passive, les fonds indiciels « smart beta » émergent comme une alternative prisée. Ils offrent une approche hybride plus personnalisée visant à surpasser un indice de référence en appliquant des filtres supplémentaires à la composition d'un indice standard via des facteurs spécifiques (comme la valeur, le momentum, les dividendes, l'exclusion, la volatilité, etc.).