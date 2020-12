Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION 2021-La tortue "value" se réveille-Robeco Reuters • 10/12/2020 à 11:15









PARIS, 10 décembre (Reuters) - Durement frappées par la crise sanitaire, les valeurs décotées de qualité ("value") ont commencé à se réveiller et leur rebond pourrait se prolonger l'année prochaine, dit-on chez Robeco. La commercialisation d'un vaccin contre le coronavirus devrait permettre au monde de revenir à la normale, ce qui favoriserait les valeurs cycliques et celles qui ont pâti des confinements liés à la pandémie, prévoit Peter van der Welle, stratégiste de la société de gestion. Les sociétés "value", soient celles dont le cours de l'action ne correspond pas au potentiel sous-jacent perçu, ont surperfomé pendant 10 ans les secteurs à forte croissance ("growth), technologie en tête, rappelle-t-il dans une note publiée jeudi. Les titres "value", qui n'avaient pas profité jusque là du redémarrage ayant suivi la dislocation des marchés au mois de mars, ont surperformé leurs homologues "growth" de près de 5% en novembre, portés par les annonces sur les vaccins, lit-on dans la note. Devenus exceptionnellement bon marché, les titres "value" offrent un important potentiel de rattrapage, estime-t-on chez Robeco. "Selon nous, les promesses de vaccins et la récente autorisation de mise sur le marché de l'un d'entre eux au Royaume-Uni ont réveillé la tortue 'value', avec la perspective d'un nouveau potentiel de surperformance en 2021", écrit Peter van der Welle. Connus pour surperfomer la croissance sur le long terme, les titres "value" ont également tendance à se mettre en valeur dans la première phase d'un rebond économique, ajoute-t-il. On devrait cependant assister à un rattrapage plutôt qu'à une rotation complète, selon lui. LE POINT sur les perspectives de marché 2021 des gérants et analystes (Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

