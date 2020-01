Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION 2020-Schroders voit des opportunités sur les cycliques en Europe Reuters • 28/01/2020 à 10:06









PARIS, 28 janvier (Reuters) - Les actions cycliques européennes pourraient offrir des opportunités cette année, les investisseurs paraissant miser sur un rebond économique, dit-on chez Schroders. Les sociétés les plus sensibles au cycle économique, notamment celles exposées à l'industrie manufacturière, sont faiblement valorisées par le marché, à l'inverse des valeurs de croissance, défensives ou perçues comme peu volatiles, souligne Martin Skanberg, gérant de fonds, actions européennes pour la société. "Les données économiques qui émanent du secteur manufacturier restent déprimées", écrit-il dans une note sur les perspectives des actions européennes en 2020 publiée mardi. "Toutefois, l'amélioration récente de la performance des actions faiblement valorisées et sensibles à l'économie pourrait être le signe que le marché commence à regarder au-delà de la morosité actuelle et à se concentrer sur la reprise à venir." Malgré des performances remarquables en Bourse, les actions de la zone euro ont été boudées l'an dernier avec des sorties de capitaux considérables hors de la classe d'actifs, rappelle le gérant. "Cependant, des signes timides laissent penser que cette situation commence à s'améliorer, vu le ralentissement du rythme des sorties de capitaux", écrit-il. "Le regain d'appétit des investisseurs vis-à-vis de la classe d'actifs pourrait constituer une source de soutien importante pour les actions en 2020." Pour James Sym, également gérant de fonds, actions européennes chez Schroders, la rotation qui s'amorce en faveur des actions dite "value", autrement dit faiblement valorisées au regard de leurs fondamentaux tels que le dividende ou les bénéfices, devrait se poursuivre. "Nous pensons que nous sommes à la veille d'un changement de régime sur les marchés, soutenu par la nouvelle attitude des autorités alors que des mesures de relance fiscale et budgétaire sont de nouveau à l'ordre du jour", écrit-il. Plus généralement, Schroders voit des opportunités sur les segments du marché ayant été extrêmement délaissés par les investisseurs comme les services pétroliers et gaziers ou encore les valeurs bancaires. Des opportunités existent également sur les actions fortement valorisées d'autres segments comme la technologie, notamment sur les semi-conducteurs, les logiciels et les services informatiques, ajoute James Sym. LE POINT sur les perspectives de marché 2020 des gérants et analystes (Patrick Vignal, édité par)

