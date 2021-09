Geron VANDERFEESTEN rejoint la société FNP Technologies au poste de Directeur Financier.

FNP Technologies (ex Multimicrocloud), acteur logiciel sur les marchés de l'hôtellerie depuis 30 ans, annonce la nomination de son nouveau directeur Financier, Geron VANDERFEESTEN.



Geron VANDERFEESTEN est titulaire d'un MBA Finance Internationale au sein de I.F.M. Business School à Genève (2019) et d'un BACHELOR en sinologie à l'University d'Hong-Kong.



Geron VANDERFEESTEN a démarré sa carrière dans le Consumer Banking au sein de BNP Paribas Fortis à Anvers, évolué vers le Corporate Finance chez AB InBev à Prague, puis à la gestion de fortune au sein de Fisher Investments à Londres et ensuite chez KBC Bank à Hasselt (Belgique) avant de rejoindre FNP Technlogies.



Geron VANDERFEESTEN a déclaré : « Je suis très heureux d'apporter mon expertise au service de la stratégie de FNP TECHNOLOGIES pour accompagner son développement technologique et commercial, dans le respect des valeurs et de sa culture d'entreprise.»