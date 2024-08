Gérard Perrier vise toujours un chiffre d'affaires 2024 similaire à 2023

(AOF) - L’activité du premier semestre de l’exercice 2024 du Groupe Gérard Perrier Industrie, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en hausse de 7% à 156 millions d'euros (+ 4,6% à périmètre constant) par rapport à la même période de l’exercice précédent. La direction précise que sur le trimestre écoulé, la situation financière est restée excellente et que la trésorerie mobilisable (trésorerie active incluant les actifs financiers courants) reste très positive (60 millions d'euros au 31/12/2023).

Par ailleurs en complément de cette trésorerie mobilisable, La direction rappelle que la société détient 5,09% du capital pour une valeur d'acquisition de 10,1 millions d'euros.

Sur l'ensemble de l'exercice 2024, la direction maintient son objectif d'un chiffre d'affaires du même ordre que celui de l'exercice 2023 (303,5 millions d'euros), compte-tenu du ralentissement économique prévisible sur le deuxième semestre 2024 par rapport au deuxième semestre 2023

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.