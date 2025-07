Gérard Perrier: vers l'acquisition d'OFATEC en Suisse information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 08:17









(Zonebourse.com) - Gérard Perrier Industrie annonce qu'il vient de se porter acquéreur de 80% d'OFATEC, un spécialiste suisse de la sécurisation des réseaux électriques, principalement pour des secteurs et sites sensibles (data centers, industrie, laboratoires, banques...).



Ayant réalisé en 2024 un chiffre d'affaires d'environ 11,6 millions de francs suisses, OFATEC propose des conseil techniques et des installations, mais également de plus en plus de prestations récurrentes de maintenance.



Ce rapprochement permettra à Gérard Perrier d'intégrer de nouvelles compétences techniques, de prendre des parts de marché sur le secteur des infrastructures critiques et d'élargir la gamme de services offerts par le groupe.





