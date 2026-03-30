GERARD PERRIER - PRODUCTION 323,7 M€ et BENEFICE NET 17,7M€

Activité 2025 -Activité en légère augmentation et résultat proche de la norme historique

L’activité de l’exercice 2025 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, a atteint 323,7 millions d’euros contre 319,2 millions d’euros sur l’exercice précédent, soit une progression de 1,4 % par rapport à l’exercice précédent.



Chacun des 4 pôles d’activité a apporté une contribution positive aux résultats du groupe, ainsi :

· Le résultat opérationnel courant atteint 22,9 millions d’euros contre 25,8 millions sur l’exercice précédent,

· Le bénéfice net s’élève à 17,7 millions d’euros contre 19,3 millions précédemment.



La trésorerie, malgré un niveau d’investissement sans précédent (24,6 millions d’euros), progresse significativement et se maintient à un haut niveau pour atteindre 89,8 millions d’euros (contre 79,2 millions d’euros fin 2024)



Perspective 2026

Malgré un contexte économique moins favorable se traduisant par un ralentissement des investissements industriels à court terme (hors défense et aéronautique qui restent porteurs), l’activité 2026 sera, pour les différents pôles du groupe, une année de croissance de l’activité.

Après une année de stabilisation de notre production en 2025, nous anticipons pour 2026 une progression de l’activité autour de 345 M€.



Dividende

Le Directoire proposera à l’assemblée générale prévue le 16 juin 2026, le versement d’un dividende de 2,30€ par action