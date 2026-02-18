GERARD PERRIER INDUSTRIE - Production 2025 en légère progression à 322 M€ (+ 1,3%)

Forte activité au 4ième trimestre

L’activité du 4ième trimestre 2025 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en légère progression (+2,1%) par rapport à la même période de l’exercice précédent (84,8 M€ vs 83 M€).



Le dynamisme du pôle aéronautique et défense vient notamment compenser le recul du pôle nucléaire.



Situation de trésorerie

La Direction précise que sur le trimestre écoulé, la situation financière est restée excellente et que la trésorerie mobilisable reste très importante (près de 90 millions d’euros à la clôture de l’exercice).



La Direction rappelle qu’au 31 décembre 2025, en complément de sa trésorerie, elle détient 5,10% de son capital.





Résultat 2025 - Perspectives 2026 – Dividende annuel

Les résultats 2025 seront publiés à l’issue du Conseil de Surveillance du 30 mars 2026. La Direction communiquera à cette occasion les perspectives de l’année 2026 et le montant du dividende qui sera proposé à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 16 juin 2026.