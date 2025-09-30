GERARD PERRIER INDUSTRIE - Maintien de l'activité et importants investissements pour préparer l’avenir

L’activité du premier semestre de l’exercice 2025 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en légère baisse (-0,5 %) par rapport à la même période de l’exercice précédent.



L’EBITDA atteint 14,19 millions d’euros contre 17,36 millions au 1ier semestre 2024 (- 18,3%)



Bien que chacun des 4 pôles d’activité a apporté une contribution positive aux résultats du groupe, la baisse de l’EBITDA provient principalement du :

• pôle aéronautique et défense en raison d'investissement important pour pérenniser la croissance du pôle

• pôle énergie en raison d’une année plus difficile de par l’effet transitoire de la diminution des arrêts de tranches nucléaires, engendrant une diminution de l’activité.



Le pôle Installation/Maintenance (SOTEB, R3EA, SNE) ainsi que le pôle Fabrication d’équipements électriques et électroniques (GERAL, BONTRONIC, PETER POHL) et spécialistes métiers (SEIREL, SERA) restent sur des niveaux d’EBITDA similaire au 1er semestre 2024





La trésorerie se maintient à un haut niveau pour atteindre 70 millions d’euros après le paiement du dividende de 8,7 millions d’euros.



Pour l’exercice 2025, la Direction réitère son objectif d’une stabilisation de l’activité autour de 310M€.

L’ensemble des investissements en cours (nouvelle usine, projets de R et D, réorganisations) nous laisse toutefois entrevoir de belles perspectives pour le groupe à court et moyen terme.