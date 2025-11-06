GERARD PERRIER INDUSTRIE ENTRE EN NEGOCIATION EXCLUSIVE EN VUE DE L’ACQUISITION DE 100% DES SOCIETES AUDIT QUALITE LABORATOIRE ELECTRONIQUE (AQLE), SOMALEC ET SOMALEC SUPPLY

Gérard Perrier Industrie (Euronext Paris : PERR), groupe spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, annonce être entré en négociation exclusive en vue d’acquérir 100% des titres des sociétés AUDIT QUALITE LABORATOIRE ELECTRONIQUE (AQLE), SOMALEC et SOMALEC SUPPLY.



AQLE, SOMALEC et SOMALEC SUPPLY disposent d’un savoir-faire reconnu dans la conception, la fabrication et l’intégration de systèmes électroniques complexes, en petites et moyennes séries, à destination de grands donneurs d’ordre industriels en particulier dans le domaine de l’aéronautique et de la Défense.



Cette acquisition s’inscrirait plus généralement dans la stratégie de développement du pôle Aéronautique et Défense du Groupe GPI, et permettrait de renforcer le positionnement et les parts de marchés des entités concernées, dans un secteur d’activité déjà de plus en plus important pour le Groupe.





Calendrier prévisionnel

La réalisation de cette opération reste soumise aux procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées, à la signature des accords définitifs et aux conditions usuelles en la matière.