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GERARD PERRIER INDUSTRIE - Bonne progression du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2026
information fournie par Boursorama CP 12/05/2026 à 17:35

Bonne progression de l’activité au premier trimestre
Dans la continuité de la dynamique du 4ième trimestre 2025 et grâce à la contribution des sociétés acquises en 2025, l’activité du premier trimestre de l’exercice 2026 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en nette progression (+ 9,5%) pour atteindre 87,6 M€

L’ensemble des pôles est en croissance.

Situation de trésorerie
La Direction précise que sur le trimestre écoulé, la situation financière est restée excellente et que la trésorerie mobilisable reste très positive (près de 88 millions d’euros).

La Direction rappelle qu’au 31 mars 2026, en complément de sa trésorerie, elle détient 4,98 % de son capital.


Perspectives 2026
Sur l’ensemble de l’exercice 2026, la Direction réitère son objectif d’une progression de l’activité autour de 345 M€.

Rappel du dividende et date de versement
Le Directoire proposera à l’assemblée générale du 16 juin 2026, le versement d’un dividende de 2,30 euros par action. Le dividende sera versé à compter du 22 juin 2026.

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PERRIER INDUSTRIE
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