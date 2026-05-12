TPE : plus de 3 patrons sur 4 se disent préoccupés du contexte international

La tendance est, sans surprise, particulièrement marquée chez les entreprises exportatrices.

( AFP / JOEL SAGET )

Entre guerres au Moyen-Orient et en Ukraine, attitude des Etats-Unis et stabilité du commerce à l'échelle mondiale, le contexte international inquiète particulièrement les très petites entreprises (TPE, moins de 20 salariés) françaises, avec 82% de ces patrons se disant préoccupés, selon le baromètre Fiducial-Ifop publié mardi 12 mai.

Cette inquiétude est encore plus prononcée chez les entreprises exportatrices ou de plus grande taille. Ainsi, 91% des patrons de TPE exportatrices se disent préoccupés, selon les enseignements de cette 83e vague du baromètre. Seuls 40% se disent optimistes pour leur activité, contre 46% le trimestre précédent.

Parallèlement, l'optimisme pour la situation générale en France remonte légèrement, 17% se disant optimistes contre 15% fin 2025.

Parmi les sujets internationaux les plus préoccupants pour l'état de leurs affaires, 60% s’inquiètent de la guerre au Moyen-Orient et de ses effets sur le commerce international et le transit des navires pétroliers. Ils citent également la guerre en Ukraine (31%) et la politique étrangère offensive des États-Unis en général (25%).

Les chefs de TPE sont 82% à anticiper des effets négatifs sur leur écosystème dans les six mois, qu'il s’agisse de leur secteur, de leur activité ou de leurs fournisseurs. L'augmentation des coûts constitue la principale menace: 46% craignent une hausse des prix de l’énergie et 43% une hausse du coût de de leurs achats.

Un tiers (35%) des dirigeants redoutent une baisse de la demande adressée à leur entreprise et 33% une baisse de leur chiffre d'affaires. Face à ces risques, 90% des TPE entendent prendre des mesures défensives. La réduction des dépenses arrive en tête (70%), devant le report d'investissements (56%) et la répercussion des hausses de coûts sur les prix de vente (55%).

Quelle réponse?

Dans ce contexte, les attentes se concentrent sur une baisse des charges: 49% des dirigeants appellent à des allègements de charges sociales sur les salaires et les cotisations patronales, loin devant un éventuel bouclier tarifaire sur l’énergie (33%).

Depuis la semaine dernière, l'ensemble des organisations patronales représentatives (Medef, CPME, U2P) et autres associations de dirigeants (AFEP pour les très grandes entreprises, METI pour les entreprises de taille intermédaires) ont appelé le gouvernement à ne pas toucher aux allègements de charges sociales sur les bas salaires dont bénéficient les entreprises.

Ce baromètre Fiducial, réalisé auprès de 1.001 dirigeants par téléphone du 3 au 17 avril, montre aussi que les petits patrons ont dans les mesures économiques prises sous Emmanuel Macron une confiance basse mais en légère hausse (16% contre 13% fin 2025).