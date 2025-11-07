 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 937,86
-0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Gérard Perrier en négociation pour acquérir trois sociétés
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 14:13

Gérard Perrier Industrie, groupe spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l'industrie, annonce être entré en négociation exclusive en vue d'acquérir 100% des titres des sociétés AQLE, Somalec et Somalec Supply.

Selon lui, ces 3 sociétés disposent d'un savoir-faire reconnu dans les systèmes électroniques complexes, en petites et moyennes séries, à destination de grands donneurs d'ordre industriels en particulier dans l'aéronautique et la défense.

Leur portefeuille de clients est complémentaire à celui de GPI, avec des synergies potentielles techniques, commerciales et industrielles. Cette acquisition permettrait de renforcer le groupe dans un secteur d'activité déjà de plus en plus important pour lui.

La réalisation de cette opération reste soumise aux procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées, à la signature des accords définitifs et aux conditions usuelles en la matière.

Valeurs associées

PERRIER INDUSTRIE
80,8000 EUR Euronext Paris +2,28%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • un équipement du groupe Peloton. (Crédit: / Adobe Stock)
    Les actions de Peloton bondissent, la stratégie de redressement gagne du terrain
    information fournie par Reuters 07.11.2025 15:40 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des mouvements d'actions au paragraphe 1) Les actions de Peloton Interactive ... Lire la suite

  • ( AFP / FRANCK FIFE )
    France: le nombre de défaillances d'entreprises remonte légèrement fin septembre
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.11.2025 15:37 

    Le nombre de défaillances d'entreprises cumulé sur douze mois en France a légèrement augmenté à 68.227 à fin septembre par rapport à fin août (67.712 selon des données révisées), a indiqué vendredi la Banque de France. Cette remontée des défaillances, qui comprennent ... Lire la suite

  • Catherine Vautrin, ministre des Armées, à Sibiu (Roumanie), le 30 octobre 2025. ( AFP / OVIDIU MATIU )
    Scaf : la France appelle à accélérer le programme malgré les tensions
    information fournie par Boursorama avec Media Services 07.11.2025 15:33 

    En déplacement à Madrid ce vendredi, la ministre des Armées a souligné l'"urgence" de faire aboutir le programme d'avion de combat européen (Scaf), freiné par des désaccords entre indutriels. "Il est logique que les trois pays puissent travailler ensemble et que ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 07.11.2025 15:17 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,26% pour le Dow Jones .DJI de 0,44% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,62% pour le Nasdaq. * TESLA TSLA.O

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank