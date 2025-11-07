Gérard Perrier en négociation pour acquérir trois sociétés
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 14:13
Selon lui, ces 3 sociétés disposent d'un savoir-faire reconnu dans les systèmes électroniques complexes, en petites et moyennes séries, à destination de grands donneurs d'ordre industriels en particulier dans l'aéronautique et la défense.
Leur portefeuille de clients est complémentaire à celui de GPI, avec des synergies potentielles techniques, commerciales et industrielles. Cette acquisition permettrait de renforcer le groupe dans un secteur d'activité déjà de plus en plus important pour lui.
La réalisation de cette opération reste soumise aux procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées, à la signature des accords définitifs et aux conditions usuelles en la matière.
Valeurs associées
|80,8000 EUR
|Euronext Paris
|+2,28%
