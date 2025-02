Gérard Perrier: croissance de près de 6% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 14:20









(CercleFinance.com) - Gérard Perrier Industries affiche un chiffre d'affaires de 317,8 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2024, en progression de 5,7% (+3,7% à périmètre constant), avec une stabilisation au quatrième trimestre en comparaison annuelle, à 83 millions.



Sur l'année, le groupe spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l'industrie a notamment enregistré une croissance de 21,2% dans son pôle aéronautique et défense, à 42,5 millions d'euros.



'Sur le trimestre écoulé, la situation financière est restée excellente et la trésorerie mobilisable reste très positive (près de 77 millions d'euros à la clôture de l'exercice)', précise le groupe, qui annoncera ses perspectives 2025 et le montant du dividende fin mars.





Valeurs associées PERRIER INDUSTRIE 83,00 EUR Euronext Paris +0,73%