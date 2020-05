GERARD PERRIER - Chiffre d'affaires 1er trimestre

Baisse de l'activité au premier trimestre, impactée par le COVID-19.

L'activité du premier trimestre de l'exercice 2020 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l'industrie, est en baisse de 7,0 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Après un bon début d'exercice, le groupe a subi les répercussions de la crise liée au COVID-19. Les mesures de confinement ainsi que la fermeture de certains sites clients ont fortement réduit notre activité à compter de la mi-mars.

Le pôle Energie a globalement résisté, les pôles Installation et Fabrication ont chuté.



Perspectives 2020

o La Direction attend une remontée progressive de l'activité des 3 pôles à partir du 11 mai (fin du confinement), avant une embellie plus sensible au mois de juin.

o Un rebond est attendu au second semestre.

o Même si la reprise d'activité post-confinement offrira un rebond, il semble acquis que le chiffre d'affaires et les résultats pour l'ensemble de l'exercice 2020 seront en retrait par rapport à 2019.



Rappel du dividende et date de versement

En raison de la crise du Covid-19, le Directoire proposera à l'assemblée générale du 18 juin 2020 le versement d'un dividende ramené à 1,50 euro contre 1,75 euro par action annoncé initialement.



Le dividende sera versé à compter du 25 juin 2020, avec un détachement du coupon prévu le 23 juin 2020.