GEP : Reprise du chantier du Complexe Algo-Solaire de la Vallée de l'Hers

Jean-Marie Santander, Président Directeur Général de Global EcoPower, déclare : « Le Covid-19 est venu perturber le chantier. Les prestataires français ont repris le travail très rapidement dans le respect des règles sanitaires applicables à ces grands chantiers. En revanche, en ce qui concerne les prestataires et fournisseurs étrangers, notamment chinois et italiens, la reprise fut plus difficile car les formalités administratives sont plus lourdes.

Les collaborateurs de Global EcoPower sont tous restés mobilisés durant la période de confinement, majoritairement en télétravail, permettant ainsi d'assurer la continuité de l'activité. Sans eux, le chantier n'aurait pas pu reprendre si rapidement. Je tiens à les en remercier. Désormais, nous sommes prêts à livrer avant la fin de l'année une des premières réalisations mondiales de culture de la spiruline et d'extraction de la phycocyanine, de grande qualité, utilisant les énergies renouvelables. »

COMMUNIQUÉ