Georgelin espère finir les travaux de Notre-Dame à temps malgré le coronavirus

PARIS, 31 mai (Reuters) - Les équipes chargées de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris espèrent parvenir à achever leurs travaux dans le calendrier imparti malgré l'épidémie de coronavirus, a déclaré dimanche Jean-Louis Georgelin qui dirige le projet. L'objectif initial est d'y parvenir d'ici le cinquième anniversaire de l'incendie qui a ravagé l'un des monuments les plus admirés de la capitale française. L'épidémie a sans aucun doute retardé les travaux a concédé Jean-Louis Georgelin qui espère toutefois que le bâtiment pourra être rendu au culte d'ici avril 2024. L'incendie le 15 avril 2019 de la cathédrale, qui avait notamment provoqué l'effondrement de la flèche érigée par Eugène Viollet-le-Duc au XIXe siècle, avait engendré un afflux de plusieurs centaines de millions d'euros de promesses de dons pour sa reconstruction. Face à la vague d'émotion soulevée en France comme à l'étranger, Emmanuel Macron avait fixé comme objectif une reconstruction de l'édifice en cinq ans, un objectif réaffirmé le 15 avril dernier par le chef de l'Etat français. (Yimng Woo; version française Nicolas Delame)

