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Geopark va investir 7 milliards de dollars pour porter la production d'un gisement pétrolier vénézuélien à 90 000 barils par jour
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 15:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur colombien de pétrole et de gaz Geopark GPRK.N prévoit d'investir 7 milliards de dollars dans le grand gisement pétrolier vénézuélien de Bare afin d'y porter la production de brut à environ 90 000 barils par jour (bpd) d'ici 2038, contre 11 000 bpd actuellement, a déclaré mardi le directeur général de la société, Felipe Bayon.

La société prévoit de démarrer ses activités à Bare en décembre.

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