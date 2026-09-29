Geopark va investir 7 milliards de dollars pour porter la production d'un gisement pétrolier vénézuélien à 90 000 barils par jour

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Le producteur colombien de pétrole et de gaz Geopark GPRK.N prévoit d'investir 7 milliards de dollars dans le grand gisement pétrolier vénézuélien de Bare afin d'y porter la production de brut à environ 90 000 barils par jour (bpd) d'ici 2038, contre 11 000 bpd actuellement, a déclaré mardi le directeur général de la société, Felipe Bayon.

La société prévoit de démarrer ses activités à Bare en décembre.