GeoPark va investir 7 milliards de dollars pour augmenter la production d'un gisement pétrolier vénézuélien

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* Signature ce mois-ci d'un accord de partage de production d'une durée de 25 ans

* 1 100 puits seront remis en service lors de la première phase de développement

* 700 millions de dollars de liquidités et de financements pour couvrir l'investissement initial

(Ajout de détails aux paragraphes 2 à 7)

par Deisy Buitrago

Le producteur colombien de pétrole et de gaz GeoPark GPRK.N prévoit d'investir 7 milliards de dollars dans le grand gisement pétrolier vénézuélien de Bare afin d'y porter la production de brut à environ 90 000 barils par jour d'ici 2038, contre 11 000 barils par jour actuellement, a déclaré mardi le directeur général de la société, Felipe Bayon.

Avec 15,7 milliards de barils de pétrole initialement en place, Bare marquera l’entrée de GeoPark au Venezuela , à la suite d’un accord de partage de production d’une durée de 25 ans signé avec le gouvernement au début du mois. La société prévoit de démarrer ses opérations dans la zone de la ceinture de l’Orénoque en décembre.

"Il s’agit d’un investissement très important" en termes de capitaux et de dépenses pour maximiser la récupération de la production, a déclaré Felipe Bayon lundi lors du Sommet international du pétrole et du gaz du Venezuela (VIOGS) à Caracas, ajoutant que jusqu’à 1 100 puits seraient réactivés et qu’environ 80 nouveaux puits horizontaux pourraient être forés ultérieurement.

Le parc de puits existant de Bare et les infrastructures en place devraient permettre la mise en œuvre d’un projet de redéveloppement en quatre phases, a ajouté le dirigeant.

GeoPark a indiqué dans un communiqué publié en début de mois qu’elle disposait d’environ 700 millions de dollars de liquidités et de sources de financement engagées pour financer l’investissement initial, dont 310 millions de dollars de trésorerie disponible. La transaction au Venezuela a été financée par les fonds propres de GeoPark et devrait aboutir à l’acquisition indirecte du contrôle de GeoPark par le groupe colombien Grupo Gilinski.

GeoPark considère Bare comme une étape clé de sa stratégie régionale à long terme, aux côtés de projets en Colombie et en Argentine.

"L’intégration de Bare et l’augmentation de la production à Vaca Muerta, en Argentine, devraient permettre à GeoPark d’atteindre une production comprise entre 75 000 et 85 000 barils équivalent pétrole par jour d’ici 2030, soit environ 2,7 fois les niveaux de production actuels", a-t-il indiqué dans le communiqué.