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Genuine Parts s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 15:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 juillet - ** L'action du distributeur de pièces automobiles Genuine Parts GPC.N recule de 7% pour s'établir à environ 114 dollars en début de séance

** La société révise à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel , la hausse des coûts et un contexte de consommation plus difficile pesant sur ses perspectives

** Elle abaisse ses prévisions de bénéfice pour 2026 à une fourchette comprise entre 5,90 et 6,40 dollars par action, contre une projection antérieure de 6,10 à 6,60 dollars par action

** Son bénéfice ajusté du deuxième trimestre s'est établi à 2,15 dollars par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,08 dollars par action – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de la société a progressé de 6% pour atteindre 6,54 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 6,43 milliards de dollars

** Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action affiche une baisse de 6,4% depuis le début de l'année

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