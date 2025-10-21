Genuine Parts réduit ses prévisions de bénéfices en raison des coûts de restructuration et de la faiblesse de la demande de pièces automobiles

par Apratim Sarkar

Genuine Parts Co GPC.N a réduit mardi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison de l'augmentation des coûts de restructuration et de la faiblesse de la demande de pièces automobiles.

La société, qui n'a pas atteint son estimation de bénéfice pour le troisième trimestre, a également révélé une relation avec First Brands dans son activité automobile mondiale, représentant environ 3 % des ventes mondiales dans ce segment.

Les taux d'intérêt élevés, la hausse des coûts et des tarifs douaniers, ainsi que l'inflation persistante, ont incité les consommateurs américains à retarder les réparations non essentielles de leurs véhicules, ce qui a entraîné un ralentissement de la demande et une réduction des marges dans le secteur automobile.

L'entreprise procède à un examen stratégique afin de stimuler la rentabilité et de libérer la valeur pour les actionnaires, à la suite d'un accord avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management, qui a pris une participation de plus d'un milliard de dollars et a obtenu deux sièges au conseil d'administration.

La société est en pourparlers avec First Brands pour l'aider à surmonter sa situation actuelle, a déclaré le directeur général William Stengel, précisant que cette relation n'a pas eu d'impact négatif sur les résultats du troisième trimestre.

Le fabricant américain de pièces automobiles First Brands s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites en septembre, citant plus de 10 milliards de dollars de dettes alors que ses problèmes financiers s'aggravaient, ce qui a surpris les investisseurs.

Genuine Parts a engagé 49 millions de dollars de dépenses après impôts, soit 36 cents par action, en raison des efforts de restructuration visant à rationaliser les opérations.

Les ventes automobiles ont augmenté de 5 % par rapport à l'année précédente, principalement en raison des acquisitions et des effets de change, tandis que la demande organique est restée faible.

L'entreprise prévoit désormais un bénéfice ajusté de 7,50 à 7,75 dollars par action pour l'ensemble de l'année, contre une prévision précédente de 7,50 à 8,00 dollars par action.

Elle a toutefois revu à la hausse sa prévision de croissance annuelle des ventes, qui devrait passer de 1 %-3 % à 3 %-4 %.

Genuine Parts a affiché un bénéfice net ajusté de 22,62 millions de dollars, soit 1,98 $ par action, pour le troisième trimestre, manquant l'estimation moyenne des analystes de 1,99 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires a atteint 6,30 milliards de dollars, dépassant les attentes de 6,12 milliards de dollars.