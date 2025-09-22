Genuine Parts envisage une scission de ses activités

(AOF) - Genuine Parts envisagerait une scission de ses activités, affirme Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier. La société est articulée autour de deux pôles : la distribution de pièces automobiles et la distribution de pièces industrielles. Au premier semestre 2025, elle a généré 12,03 milliards de dollars de revenus dont 60 % provient de l’activité automobiles et le reste est issu de l’activité industrielle.
