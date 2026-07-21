Genuine Parts abaisse ses prévisions malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

Genuine Parts a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice pour 2026, estimant que la hausse des coûts et un environnement de consommation plus difficile pèseront sur ses résultats au cours des prochains mois. Cette révision intervient malgré un deuxième trimestre meilleur qu'attendu, marqué par des performances supérieures aux prévisions des analystes en matière de bénéfice et de chiffre d'affaires. A cette annonce, le titre débute la séance en berne de 7%.

Le distributeur de pièces automobiles prévoit désormais un bénéfice par action compris entre 5,90 et 6,40 dollars, contre une précédente estimation de 6,10 à 6,60 USD. En revanche, il maintient ses prévisions de bénéfice ajusté, attendues entre 7,50 et 8 USD par action, ainsi que son objectif de croissance du chiffre d'affaires de 3% à 5,5%. Au deuxième trimestre, le bénéfice ajusté a atteint 2,15 USD par action, tandis que les revenus ont progressé de 6% sur un an, à 6,54 MdsUSD.

Les activités automobiles ont continué d'afficher une croissance, avec une hausse des ventes de 3,8% en Amérique du Nord et de 8,2% sur les marchés internationaux. Genuine Parts poursuit par ailleurs son projet de séparation de ses divisions automobile et industrielle, une opération soutenue par le fonds activiste Elliott Investment Management et dont l'achèvement est toujours prévu au premier trimestre 2027. Selon le groupe, cette restructuration doit permettre de mieux valoriser chacune des deux activités.