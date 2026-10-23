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Gentex s'effondre après avoir revu ses prévisions à la baisse et publié des résultats trimestriels décevants
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 15:39

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - **L'action du fabricant de pièces automobiles Gentex GNTX.O recule de 6,3% à 20,4 $

** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis octobre 2025, si cette tendance se confirme

** La société révise à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à 2,65 milliards de dollars, contre une fourchette précédente comprise entre 2,65 et 2,75 milliards de dollars

** Cette révision à la baisse s’explique par certains problèmes avec des clients et des lancements retardés au cours du trimestre, selon le directeur général

** Le directeur général ajoute: “La hausse des coûts des métaux précieux, qui a alourdi la charge des matières premières, a constitué un frein constant au cours des derniers trimestres, ces prix des matières premières ayant considérablement augmenté”

** Chiffre d’affaires du troisième trimestre de 647,7 millions de dollars, en deçà des estimations des analystes qui s’élevaient à 670,5 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Compte tenu de l'évolution du cours en séance, l'action affiche une baisse de 6,6% depuis le début de l'année

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