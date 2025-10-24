 Aller au contenu principal
Gentex plonge après une baisse des ventes au troisième trimestre
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** Les actions du fabricant de pièces automobiles Gentex Corp GNTX.O ont baissé de 1,7% à 25,85 $ après que les ventes du 3ème trimestre aient été ratées

** Les ventes nettes du troisième trimestre s'élèvent à 655,2 millions de dollars, ce qui est inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 660,6 millions de dollars

** Steve Downing, directeur général de GNTX, déclare que les vents contraires régionaux en Europe et en Chine et les impacts tarifaires ont pesé sur les résultats, ajoutant que l'acquisition de VOXX a entraîné une augmentation des coûts

** La société s'attend maintenant à ce que ses revenus pour l'année 2025 soient compris entre 2,50 et 2,60 milliards de dollars, contre 2,44 et 2,61 milliards de dollars auparavant

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 135 à 145 millions de dollars pour le marché chinois en 2025, contre 100 à 125 millions de dollars auparavant

** Trois analystes sur huit estiment que l'action est "achetée" ou supérieure, et cinq l'estiment "conservée"; leur estimation médiane est de 30,5 $ - données compilées par LSEG

** L'action a baissé de 8,39 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

GENTEX
23,7200 USD NASDAQ -9,88%
