Genspark.ai valorisée à 2,6 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des détails sur la levée de fonds)

La société technologique Genspark.ai a annoncé mercredi avoir levé 100 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars dans le cadre deson tour de tableprolongé, qui la valorise à 2,6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

Basée à Palo Alto, en Californie, la société a précisé que cette extension portait le montant total de son financement de série B à 485 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars.

Ce financement intervient alors que les investisseurs continuent d’injecter des fonds dans les start-ups spécialisées dans l’IA qui développent des outils visant à automatiser les tâches professionnelles et à améliorer la productivité.

Ce tour de table a été soutenu par des investisseurs existants, notamment Sozo Ventures, Korea Mirae Asset et UpHonest Capital.

Genspark est une start-up spécialisée dans les espaces de travail basés sur l’IA qui utilise plusieurs modèles d’IA pour automatiser les tâches professionnelles des entreprises et des particuliers.