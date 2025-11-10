GenSight prolonge son horizon de trésorerie jusqu'en janvier 2026
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 12:30
La société biopharmaceutique, spécialisée dans les thérapies géniques pour les maladies neurodégénératives de la rétine et les troubles du système nerveux central, précise que l'opération a été souscrite par deux actionnaires déjà existants, les fonds Invus et Alumni Capital.
La transaction fait suite au placement privé de 4,5 millions d'euros en deux tranches réalisé en juillet ainsi qu'à la levée de fonds de 3,7 millions d'euros conclue début octobre.
Dans un communiqué, GenSight explique que ce financement supplémentaire a été rendu possible par les dernières nouvelles positives sur le plan réglementaire, à savoir la première autorisation reçue de la part de la FDA pour un traitement compassionnel mené sur le le Lumevoq, sa thérapie génique contre la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), une maladie rare provoquant la cécité, due à une mutation d'un gène mitochondrial.
Ces fonds permettent à l'entreprise de disposer d'une trésorerie suffisante pour poursuivre ses activités jusqu'à la prochaine étape réglementaire, attendue en France.
Suite à ces annonces, l'action GenSight reculait de 3,8% lundi à la Bourse de Paris.
Valeurs associées
|0,1266 EUR
|Euronext Paris
|-2,62%
A lire aussi
-
Le député insoumis Eric Coquerel a dénoncé lundi une "omission d'Etat" après la révélation du contenu d'une lettre d'alerte secrète concernant le déficit public envoyée au printemps 2024 par Bruno Le Maire, alors ministre de l'Economie, à Emmanuel Macron. Dans ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer