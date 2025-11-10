 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 068,14
+1,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GenSight prolonge son horizon de trésorerie jusqu'en janvier 2026
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 12:30

GenSight Biologics a annoncé lundi avoir bouclé une levée de fonds d'un montant de près de deux millions d'euros qui va lui permettre de prolonger son horizon de trésorerie jusqu'en janvier 2026.

La société biopharmaceutique, spécialisée dans les thérapies géniques pour les maladies neurodégénératives de la rétine et les troubles du système nerveux central, précise que l'opération a été souscrite par deux actionnaires déjà existants, les fonds Invus et Alumni Capital.

La transaction fait suite au placement privé de 4,5 millions d'euros en deux tranches réalisé en juillet ainsi qu'à la levée de fonds de 3,7 millions d'euros conclue début octobre.

Dans un communiqué, GenSight explique que ce financement supplémentaire a été rendu possible par les dernières nouvelles positives sur le plan réglementaire, à savoir la première autorisation reçue de la part de la FDA pour un traitement compassionnel mené sur le le Lumevoq, sa thérapie génique contre la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), une maladie rare provoquant la cécité, due à une mutation d'un gène mitochondrial.

Ces fonds permettent à l'entreprise de disposer d'une trésorerie suffisante pour poursuivre ses activités jusqu'à la prochaine étape réglementaire, attendue en France.

Suite à ces annonces, l'action GenSight reculait de 3,8% lundi à la Bourse de Paris.

Valeurs associées

GENSIGHT BIOLOGICS
0,1266 EUR Euronext Paris -2,62%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ancien ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire lors d'une audition au Sénat sur le dérapage du déficit public le 7 novembre 2024 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Déficit: LFI dénonce une "omission d'Etat" après la révélation d'une lettre de Le Maire à Macron
    information fournie par AFP 10.11.2025 12:48 

    Le député insoumis Eric Coquerel a dénoncé lundi une "omission d'Etat" après la révélation du contenu d'une lettre d'alerte secrète concernant le déficit public envoyée au printemps 2024 par Bruno Le Maire, alors ministre de l'Economie, à Emmanuel Macron. Dans ... Lire la suite

  • ROBERTET : La situation technique est plutôt incertaine
    ROBERTET : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 10.11.2025 12:40 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • X-FAB : Baissier mais survendu
    X-FAB : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 10.11.2025 12:33 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • LISI : La consolidation peut se poursuivre
    LISI : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 10.11.2025 12:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank