GenSight décroche de nouveau en Bourse malgré une autorisation de l'ANSM
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 11:23
La société biopharmaceutique, spécialisée les maladies neurodégénératives de la rétine et les troubles du système nerveux central, rappelle que cette étude dite de 'dose-ranging' avait été demandée par l'ANSM dans le cadre d'échanges concernant un éventuel programme d'accès compassionnel français portant sur son candidat médicament.
Dans le détail, l'essai de phase II prévoit le recrutement de 14 patients devant présenter une mutation confirmée du gène ND4 et une perte de vision comprise entre six mois et un an et demi à la date du traitement, sachant que les patients seront répartis de manière égale entre les deux niveaux de dose.
L'étude devrait débuter en janvier 2026.
Alors que sa demande d'accès compassionnel en France est toujours en cours d'examen, GenSight dit poursuivre en parallèle les dernières étapes du transfert de technologie vers son nouveau partenaire de fabrication, ainsi que les préparatifs visant à finaliser le protocole de l'étude de phase III.
En outre, la société indique étudier des opportunités d'octroi de licences pour le Lumevoq sur des marchés en dehors des Etats-Unis et de l'Europe, tout en explorant des programmes d'accès compassionnel payants à l'échelle mondiale.
En dépit de ces annonces a priori plutôt encourageantes, l'action lâchait 12,8% mercredi en fin de matinée à la Bourse de Paris, les investisseurs redoutant que ces développements favorables préfigurent de nouveaux appels au marché.
'Malgré une trésorerie prolongée jusqu'en janvier 2026, le marché anticipe déjà de nouvelles levées, tandis que plusieurs institutionnels (Sofinnova, Heights Capital, Goldman Sachs) ont réduit leurs participations', rappelaient récemment les équipes d'Euroland.
Plombée par une série de levées de fonds à fort effet dilutif ayant mécaniquement réduit la valeur de son action, GenSight a chuté de presque 50% cette année pour désormais évoluer à des plus bas historiques.
Valeurs associées
|0,1142 EUR
|Euronext Paris
|-18,43%
