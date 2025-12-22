GenSight bondit après l'obtention d'un accès compassionnel en France
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 11:22
La société biopharmaceutique indique que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) avait autorisé une autorisation d'accès compassionnel (AAC) pour le GS010/Lumevoq, un dispositif qui permet à des patients atteints de maladies graves, rares ou invalidantes de bénéficier d'un traitement ne disposant pas encore d'une autorisation de mise sur le marché.
Les demandes d'AAC ne peuvent être initiées que par des professionnels de santé, qui déposent auprès de l'ANSM des demandes nominatives pour des patients identifiés, l'agence évaluant ensuite ces demandes afin de décider leur autorisation.
Les patients pour lesquels une demande de traitement par GS010 est déposée devront répondre à des critères d'éligibilité spécifiques, notamment en ce qui concerne la durée écoulée depuis l'apparition de leur perte de vision.
La neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL) est une maladie mitochondriale rare, transmise par la mère, caractérisée par la dégénérescence des cellules ganglionnaires rétiniennes pouvant être à l'origine d'une perte de vision brutale et généralement irréversible.
Suite à ces annonces, le titre grimpait de 17,9%, ce qui limitait autour de 57% son repli depuis le début de l'année, un exercice marqué par plusieurs levées de fonds dilutives, ce qui a eu pour effet de réduire mécaniquement la valeur de l'action et d'accentuer la défiance des investisseurs.
Malgré une trésorerie prolongée jusqu'en janvier 2026, les investisseurs anticipent de prochains appels au marché, ce qui avait récemment conduit plusieurs actionnaires à réduire leurs participations.
Valeurs associées
|0,1060 EUR
|Euronext Paris
|+6,85%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,10% pour le Dow Jones .DJI , de 0,36% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,56% pour le Nasdaq. * SECTEUR DE L'IA
-
(AOF) - Nexans annonce aujourd’hui être entré en négociations exclusives avec Samvardhana Motherson International Limited (Motherson est un fournisseur mondial de systèmes et de composants automobiles) pour la vente de ses activités de faisceau de câblage Autoelectric ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer