GenSight Biologics : trésorerie assurée jusqu'à fin 2026
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 08:32
Parallèlement, les travaux préparatoires de l'essai clinique de phase III RECOVER se poursuivent activement, notamment sur le volet du financement associé.
En 2025, La perte opérationnelle s'est nettement réduite, reculant de 30,1% pour s'établir à 11,1 MEUR, contre 15,8 MEUR un an plus tôt, soit une amélioration de 4,8MEUR. Cette évolution traduit à la fois les variations des produits opérationnels et la baisse des dépenses, qu'il s'agisse de la R&D, des frais commerciaux ou des frais généraux. Elle a toutefois été partiellement atténuée par la diminution du Crédit d'Impôt Recherche.
La perte nette s'est établie à 12 MEUR, contre 14 MEUR un an plus tôt.
La thérapie génique LUMEVOQ (GS010) a franchi plusieurs étapes clés en France début 2026 dans le cadre de l'accès compassionnel : premières autorisations de patients le 9 mars, premiers traitements le 19 mars et premiers paiements le 24 mars.
Le groupe anticipe que les revenus issus des programmes d'accès précoce payants, notamment en France et en Israël, devraient couvrir ses dépenses opérationnelles en 2026, hors coûts liés au lancement de l'essai clinique de phase III RECOVER.
Toutefois, ces revenus ne suffiront pas à financer cet essai et sa production associée. La société devra donc sécuriser des financements supplémentaires d'ici fin 2026 - via dette, levée de fonds, partenariats ou licences - ou élargir ses programmes à l'international, afin de maintenir le calendrier de l'étude, attendue au deuxième trimestre 2027.
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