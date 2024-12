Gensight Biologics suspendu à la reprise du programme d'accès compassionnel au Lumevoq

AOF - EN SAVOIR PLUS

La société et l'Hôpital National des 15-20 "sont conscients du besoin urgent d'accès au traitement des patients éligibles", atteints de Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL) qui attendent la reprise du programme d'AAC. Les premières injections sont attendues en janvier 2025, au lieu de décembre 2024 comme annoncé précédemment.

La biotech spécialiste des thérapies géniques pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central "confirme la poursuite de ses échanges" avec l'ANSM "dans un cadre constructif et collaboratif", des discussions qui "témoignent d'un engagement mutuel à faire avancer le dossier relatif à l'autorisation de reprise du programme d'accès compassionnel".

