GenSight Biologics: résultats positifs à 5 ans pour le Lumevoq

(AOF) - GenSight Biologics a publié aujourd’hui les résultats d’efficacité et de sécurité à 5 ans après l’administration du traitement à l'issue de l’étude de phase III Reflect, portant sur son produit Lumevoq. Cette biotech spécialiste des thérapies géniques innovantes pour les maladies rétiniennes neurodégénératives et les troubles du système nerveux central annonce que cinq ans après une administration unique de sa thérapie génique, l'amélioration de l'acuité visuelle chez les patients atteints de NOHL (Neuropathie Optique Héréditaire de Leber) s'est maintenue avec un profil de sécurité favorable.

Le profil de sécurité favorable de Lumevoq a continué à être confirmé et a été démontré comme étant "comparable chez les patients traités bilatéralement et unilatéralement". Aucun arrêt d'étude lié à des événements indésirables systémiques ou oculaires ni aucun événement indésirable oculaire grave n'ont été enregistrés. Le principal événement indésirable oculaire était "une inflammation intraoculaire, généralement légère, et répondant au traitement conventionnel".

