GenSight Biologics lève 1,5 million d'euros, visibilité jusqu'en février 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Ce financement stratégique démontre la confiance de nos investisseurs dans le potentiel de GenSight et dans notre capacité à atteindre nos objectifs" souligne Jan Eryk Umiastowski.

(AOF) - GenSight Biologics (+ 3,68% à 0,28 euro) a annoncé un financement d'un montant brut total d’environ 1,5 million d’euros, levé par le biais d'une augmentation de capital réservée à des investisseurs spécialisés par l'émission d'actions nouvelles assorties de bons de souscription d’actions. Cette biotech spécialiste des thérapies géniques pour les maladies neurodégénératives de la rétine et les troubles du système nerveux central, salue le "fort engagement" de Heights Capital et de Sofinnova Partners dans sa réussite.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.