GenSight Biologics fait le point sur son activité

La société biopharmaceutique française, spécialisée dans les thérapies géniques pour les maladies neurodégénératives de la rétine, annonce avoir franchi avec succès la phase de production de son lot d'ingénierie pour GS010/LUMEVOQ.

Les analyses ont confirmé une concentration en génomes viraux conforme aux exigences cibles. Ce succès technique atteste de la bonne reproductibilité du procédé de fabrication et ouvre la voie à la production imminente d'un lot GMP (Good Manufacturing Practices). Ce dernier permettra d'alimenter les futurs programmes d'accès dérogatoires de la biotech.

Au niveau clinique, la sélection des patients a repris après la pause estivale au titre de l'accès compassionnel, générant déjà de premiers traitements et l'encaissement de revenus associés début septembre. Pour l'étude Revise, l'ensemble des patients requis par l'ANSM (l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) a été identifié avec un dernier traitement programmé pour décembre 2026. A l'international, un premier patient a été traité en Israël dans le cadre d'un accès précoce en juillet, tandis que d'autres programmes payants doivent démarrer à l'étranger d'ici la fin de l'année.

Enfin, la direction a confirmé la publication de ses résultats semestriels 2026 pour le 29 septembre après la clôture des bourses européennes.