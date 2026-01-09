GenSight Biologics en nette hausse, Kepler Cheuvreux confirme son conseil
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 11:45
Dans ce contexte, Kepler Cheuvreux confirme son conseil "conserver" sur le titre GenSight Biologics, assorti d'un objectif de cours inchangé à 0,40 euro.
Le bureau d'études souligne que 2026 devrait être une année "d'exécution" avec le transfert de fabrication du GS010 désormais "verrouillé" et le lancement de l'étude REVISE en janvier 2026. Selon la note, la visibilité opérationnelle s'améliore, bien que la trajectoire financière reste sous pression avec un fonds de roulement net assuré seulement jusqu'à la fin du mois de février 2026.
"L'histoire boursière reste conditionnée par le séquençage de la trésorerie à court terme", juge le broker, qui attend les premiers encaissements liés aux programmes d'accès précoce en France et en Israël au premier trimestre 2026 comme prochain point de preuve.
Le rapport précise que de nouveaux financements, dilutifs ou non, seront nécessaires pour financer l'étude de phase III RECOVER prévue au second semestre 2026
Valeurs associées
|0,1050 EUR
|Euronext Paris
|+5,00%
A lire aussi
-
L'influenceur d'extrême droite Papacito jugé en février pour cyberharcèlement de la boxeuse algérienne Imane Khelif
Nouveau procès pour cyberharcèlement à la suite des JO-2024: l'influenceur d'extrême droite Papacito sera jugé le 26 février à Paris pour avoir harcelé en ligne la boxeuse algérienne Imane Khelif, cible d'une polémique sur son genre pendant la compétition mondiale. ... Lire la suite
-
L'UE envisage de rendre WhatsApp plus responsable de la lutte contre les contenus préjudiciables, selon un porte-parole
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du raisonnement dans les paragraphes 1 et 2, citation dans le paragraphe 3) La ... Lire la suite
-
par Philip Blenkinsop Les États membres de l'Union européenne (UE) ont approuvé vendredi la signature de l'accord de libre-échange avec le bloc sud-américain Mercosur, après plus de 25 ans de négociations et malgré l'opposition de plusieurs pays, dont la France. ... Lire la suite
-
Repli des tracteurs de la Coordination rurale et entrée en scène de ceux de la Confédération paysanne, qui dénonce l'interpellation de deux de ses responsables devant l'Arc de Triomphe: la mobilisation agricole se poursuit vendredi en France, contre le Mercosur ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer