Gensight Biologics dévoile sa situation de trésorerie

La société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de thérapies géniques pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central a fait le point sur son activité et sa trésorerie.

Au 30 juin 2026, GenSight Biologics disposait d'une trésorerie et équivalents de 1,7 million d'euros, contre 3,2 millions d'euros trois mois plus tôt.

Les décaissements enregistrés au deuxième trimestre reflètent principalement la gestion des programmes d'accès précoce pour GS010/LUMEVOQ, notamment en France et en Israël, ainsi que la préparation de l'étude de Phase III RECOVER, pour GS010, une thérapie génique contre la Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL).

Durant le premier semestre, la société a encaissé 6,8 millions d'euros au titre de ses programmes d'accès précoce, dont 4,3 millions d'euros perçus au cours du deuxième trimestre 2026. Ces revenus ont été perçus entre la fin du mois de mars et la mi-juin 2026 et incluent le revenu relatif au premier patient traité dans le cadre du programme payant d'accès précoce "Paid Named Patient Program" de la société en Israël.

Sur la même période, GenSight Biologics a poursuivi l'amélioration et l'optimisation du procédé de fabrication actuel de GS010/LUMEVOQ chez Catalent, son sous-traitant de fabrication.

En ce qui concerne son horizon de trésorerie, l'entreprise a indiqué ne pas être en mesure de prévoir le calendrier précis des traitements et des encaissements associés dans le cadre de ses différents programmes payants d'accès précoce au cours de l'année à venir. La direction estime que les revenus cumulés de ces programmes en 2026 devraient être suffisants pour couvrir les charges d'exploitation sur cette période.