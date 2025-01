GenSight Biologics : 2,5 millions d'euros de trésorerie, visibilité jusqu'à fin février

AOF - EN SAVOIR PLUS

En novembre 2026, la biotech devra payer les remises annuelles dues au titre du programme AAC 2025, qui s'élèveront à environ 50 % des indemnités des AAC générées au cours de l'année. Par conséquent, elle "peut être amenée à rechercher d'autres sources de financement, en dettes ,en capitaux propres ou en réalisant des opérations de partenariat ou de M&A", afin de compléter ses besoins en fonds de roulement et de financer ses dépenses d'exploitation avant le second semestre 2026.

Après deux augmentations de capital réalisées en novembre et en décembre 2024, pour des montants bruts d'environ 2,8 millions d'euros et 1,5 million d'euros, respectivement, auprès d'investisseurs spécialisés, GenSight continue de "travailler à l'optimisation de la gestion de la trésorerie tout en garantissant un avenir pérenne".

(AOF) - La trésorerie et les équivalents de trésorerie de GenSight Biologics s'élèvent à 2,5 millions d'euros au 31 décembre 2024, contre 3,4 millions d'euros au 30 septembre 2024. La biotech dédiée au développement de thérapies géniques pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central affirme qu’elle ne dispose pas d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations sur les 12 prochains mois mais seulement jusqu’à fin février 2025, avec les premiers paiements liés à la reprise potentielle du programme AAC.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.