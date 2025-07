genOway table sur une amélioration de l'activité au second semestre

(AOF) - genOway a dévoilé des revenus en baisse de 10 %, à 9,6 millions d’euros, pour le compte du premier semestre 2025. La société spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives pour permettre aux acteurs de la recherche pharmaceutique de sélectionner les candidats médicaments les plus efficaces et les plus sûrs a toutefois indiqué que son chiffre d’affaires se situait dans la partie haute de la fourchette annoncée en mars, entre 9 et 10 millions d’euros.

Ce repli reflète les effets ponctuels des réorganisations engagées ainsi que les effets d'une politique d'investissement commercial ciblée.

genOway indique que le second semestre devrait être plus favorable. Les contrats en cours de négociation témoignent d'une hausse de plus de 10 % par rapport à l'an dernier et devraient se traduire par un redémarrage de la croissance dès le second semestre.

