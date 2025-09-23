 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Genoway : Résultats S1 en ligne avec nos estimations
information fournie par EuroLand Corporate 23/09/2025 à 09:18

Bonne tenue des résultats malgré le recul du CA


Malgré un manque à gagner en chiffre d’affaires de 1,11M€ par rapport au S1 2024, l’EBITDA est en recul de seulement 0,38 M€ à 1,63 M€ (1,46 M€ après participation), et la société a réussi à maintenir son taux de marge à quasiment 17%, un niveau supérieur au taux de 15% attendu.


Confirmation de nos perspectives


Outre le développement continu de nouveaux modèles, le groupe poursuit ses efforts de recrutement au niveau commercial (avec une équipe actuelle de 9 commerciaux qui devrait encore s’étoffer au S2), le développement de la JV chinoise se poursuit conformément aux attentes, et le projet d’ouverture au Japon, sur le modèle de la coentreprise ouverte en Chine, poursuit ses avancées.


Pour l’ensemble de l’exercice 2025, nous estimons le CA annuel à 22,1M€, stable par rapport à 2024. L’EBITDA 2025 est estimé à 3,03M€ après participation (3,43M€ avant participation soit une marge de 15,5%), l’EBIT à 0,63 M€ et le RN à 0,47M€.


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation Achat et maintenons notre OC à 5,90€ .

GENOWAY
2,9000 EUR Euronext Paris -5,23%
