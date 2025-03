Genoway : Résultats meilleurs qu’attendus

Résultats 2024 en lien avec la mise en œuvre de la stratégie

Au S2, comme au S1, les résultats sont en recul, affectés par la hausse des dépenses liées à la mise en place du plan stratégique Route 50+. Néanmoins, comme au S1, la marge d’EBITDA est supérieure au seuil fixé dans le cadre du plan, en raison de recrutements un peu plus tardifs qu’anticipés, et notamment ceux des deux directeurs commerciaux intervenus en fin d’année.

Révision de nos perspectives

Le début d’année 2025 est marqué par des conditions de marché difficiles et un climat attentiste, en particulier aux Etats-Unis, qui devraient affecter à minima le S1 2025. En outre, la société a acté un plan de réduction de coûts, et en particulier de ses achats et charges externes, qui pourrait lui permettre de générer 0,9 M€ d’économies en 2025 et 1,5 M€ en année pleine, et viendrait soutenir ses résultats futurs. La société pense, en effet, être en mesure d’améliorer significativement ses process de production, notamment en raison de l’extension de ses bâtiments prévue dès cette année.

Nous avons donc revu nos estimations 2025 et suivantes pour tenir compte de tous ces paramètres et attendons désormais pour 2025 un CA stable à 22 M€ (vs 24 M€ auparavant), un résultat opérationnel de 0,2 M€ vs 0,6M€ auparavant et un résultat net de 0,5 M€ vs 1 M€ auparavant. La marge d’EBITDA restera supérieure à 15% (avant participation) sur toute la période de prévision.

Recommandation

Nous confirmons notre recommandation Achat. Notre OC ajusté de nos perspectives et des conditions de marché ressort désormais à 5,9€ vs 6,0€.