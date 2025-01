genOway: le titre chute après un C.A. 2024 décevant information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - genOway a annoncé mardi avoir enregistré une croissance de 10% de son activité en 2024, mais le ralentissement constaté entre les premier et second semestre entraînait une forte baisse du titre.



La société lyonnaise, spécialisée dans la conception et la commercialisation de modèles précliniques génétiquement modifiés, a généré un chiffre d'affaires de 22,1 millions d'euros l'an dernier, à comparer avec 20 millions en 2023.



Dans une note de réaction, les analystes d'Euroland font toutefois remarquer que la croissance a ralenti pour s'établir à un peu moins de 7% au second semestre, à comparer avec près de 15% au premier semestre.



'Le second semestre s'est avéré plus difficile qu'attendu marqué par un marché plutôt déprimé', explique la société de Bourse.



Conséquence, le chiffre d'affaires annuel de genOway ressort en deçà de ses attentes puisqu'Euroland visait 23,1 millions d'euros sur l'exercice.



Dans son communiqué, l'entreprise dit anticiper une activité au premier semestre 2025 équivalente à celle du premier semestre 2024, mais estime que le second semestre de cette année devrait être marqué par une accélération de l'activité.



Sur le plan de la rentabilité, genOway confirme son objectif de marge opérationnelle (Ebitda) supérieur à 18% en 2024 et réitère son objectif long terme d'une marge d'Ebitda supérieure à 15% sur toutes les années du plan stratégique jusqu'en 2028.



Suite à son chiffre d'affaires 2024 décevant, l'action décrochait malgré tout de 20% mardi à la Bourse de Paris pour revenir à des plus bas depuis l'été 2022.





