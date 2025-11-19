 Aller au contenu principal
genOway annonce une croissance significative de sa coentreprise en Chine
information fournie par AOF 19/11/2025 à 11:40

(AOF) - genOway a fait le point sur le développement de sa coentreprise genOway Shanghai, deux ans après la date anniversaire de sa création. La société spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives indique que sa coentreprise basée en Chine connait une progression significative de son activité. Sur la base des deux derniers mois, le rythme de chiffre d’affaires annualisé atteint désormais près de 2 millions d’euros, ce qui devrait permettre d’atteindre le seuil de rentabilité d’ici la fin de l’année 2025.

Cette performance positionne genOway Shanghai comme un pilier stratégique de la croissance du groupe.

Pour 2026, l'objectif de la coentreprise est de doubler ses revenus par rapport à 2025, avec l'ambition de répéter ce doublement de l'activité sur les années suivantes, avec une contribution au chiffre d'affaires de genOway visée dans la fourchette de 5 à 10 millions d'euros à horizon 2028. La société enregistrera une contribution significative dans ses comptes consolidés dès 2026, lui permettant de soutenir la montée en puissance de son plan stratégique.

Valeurs associées

GENOWAY
2,5500 EUR Euronext Paris +21,43%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

