genOway annonce une croissance significative de sa coentreprise en Chine

(AOF) - genOway a fait le point sur le développement de sa coentreprise genOway Shanghai, deux ans après la date anniversaire de sa création. La société spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives indique que sa coentreprise basée en Chine connait une progression significative de son activité. Sur la base des deux derniers mois, le rythme de chiffre d’affaires annualisé atteint désormais près de 2 millions d’euros, ce qui devrait permettre d’atteindre le seuil de rentabilité d’ici la fin de l’année 2025.

Cette performance positionne genOway Shanghai comme un pilier stratégique de la croissance du groupe.

Pour 2026, l'objectif de la coentreprise est de doubler ses revenus par rapport à 2025, avec l'ambition de répéter ce doublement de l'activité sur les années suivantes, avec une contribution au chiffre d'affaires de genOway visée dans la fourchette de 5 à 10 millions d'euros à horizon 2028. La société enregistrera une contribution significative dans ses comptes consolidés dès 2026, lui permettant de soutenir la montée en puissance de son plan stratégique.

