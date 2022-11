Genomic Vision : TeloSizer® mis au service de la recherche sur le cancer

TeloSizer®, application de pointe développée par Genomic Vision, mise au service de la recherche sur le cancer



Genomic Vision et le CNRS lancent un programme d’oncologie avec le Centre de Recherche sur le Cancer de Marseille afin de développer des tests compagnons utilisant TeloSizer®.



« Genomic Vision continue d'appliquer ses technologies innovantes au bénéfice des patients et cette collaboration avec le CNRS est une étape importante. Nous sommes pionniers pour la mesure de la longueur des télomères comme biomarqueur dans la recherche sur le cancer », a déclaré Thierry Huet, Ph.D., Directeur R&D de Genomic Vision. « L’instabilité des télomères est une caractéristique importante du cancer. Grâce à TeloSizer®, nous sommes en mesure de visualiser avec précision des modifications anormales de la longueur des télomères ».



